Crowdfundingsactie om overleden Poolse man Stadsstrand terug naar Polen te brengen

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Er is woensdag een crowdfundingsactie gestart om de Poolse man, die in de nacht van zondag op maandag levenloos werd aangetroffen bij het Stadsstrand, terug naar Polen te vervoeren.

Initiatiefnemer van de crowdfundingsactie is Elizabeth Trojanek, een goede vriendin van de overleden Pawel. Trojanek schrijft dat de familie van Pawel hem graag in Polen wil laten begraven. Ze hebben echter niet voldoende geld om dat te kunnen betalen. Enige haast is ook geboden, want als het geld voor 2 november niet bij elkaar is gebracht zal het lichaam in Groningen moeten worden gecremeerd. De verwachting is dat een bedrag van 8.000 euro nodig is om het lichaam naar Polen te transporteren.

Het lichaam van Pawel werd in de vroege maandagochtend aangetroffen. De politie begon direct een groot onderzoek. In de loop van de dag meldde een woordvoerder dat het ging om een natuurlijke dood. Trojanek verwijt in het bericht bij de crowdfundingsactie dat hulpdiensten niet adequaat hebben opgetreden. Zondagavond was de toestand van Pawel al slecht, maar ondanks dat er met 112 gebeld werd, kwam de ambulance niet opdagen. Volgens Trojanek wilde men eerst een aantal agenten sturen om te controleren of er echts iets aan de hand was.

De crowdfundingsactie is op deze pagina te vinden.