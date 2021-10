Computerfout oorzaak dat mensen onterecht bekeuringen kregen voor parkeren auto

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Een computerfout binnen het systeem van de parkeercontrole van de gemeente Groningen is de oorzaak geweest dat diverse mensen in de stad onterecht een bekeuring kregen voor het parkeren van hun auto. Daarover schrijft RTV Noord dinsdagavond.

Onlangs meldden diverse mensen zich dat ze onterecht een parkeerboete hadden gekregen. Een woordvoerder van de gemeente Groningen erkent dat er problemen zijn geweest. De oorzaak zat hem in de plaatsbepaling. De auto’s die gebruikt worden voor de parkeercontroles zitten vol met apparatuur. Eén van de cruciale onderdelen is de plaatsbepaling. Gedurende een periode van een week werd er verbinding gemaakt met verkeerde GPS-masten waardoor de scanauto dacht dat een geparkeerde auto in een andere straat stond dan waar men daadwerkelijk reed. Hierop werden er bekeuringen uitgeschreven.

Hoeveel mensen precies de dupe zijn geworden van de fout, is onbekend. Mensen die onterecht een bekeuring hebben gekregen, kunnen contact opnemen met de gemeente Groningen of het Noordelijk Belastingkantoor.

