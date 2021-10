“Complexe legpuzzel voor scholen in Groningen-Zuid en Haren is gelegd”

nieuws

Diverse scholen in Groningen-Zuid en Haren gaan verkassen. Daarmee komt er een oplossing voor het ruimtegebrek dat die scholen hebben.

Het Maartenscollege ISG (Internationale School Groningen) en de gehele GSV verkassen naar de locatie Maartenscollege. De GSV zit nu nog op drie locaties. Verder verhuist een deel van het Montessori Vaklyceum naar de Vondellaan en zal de Brederoschool (foto) na een verbouwing de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan in gebruik nemen.

Wethouder Carine Bloemhoff van Onderwijs zegt: “De diverse scholen in Groningen-Zuid en Haren zijn nauw met elkaar verbonden. Het is een enorme legpuzzel om voor gepaste huisvesting te zorgen.” Het college stelt voor de plannen ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar.

Het is nog niet bekend of de scholen die naar de locatie Maartenscollege verkassen, in een bestaand gebouw terecht komen, nieuwbouw krijgen of een combinatie daarvan. Dit wordt nader uitgewerkt.

De huidige semi-permanente units van het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan worden verwijderd. Het nieuwe deel van de school is naar verwachting begin 2026 klaar. De Brederoschool kan na een verbouwing, volgend najaar de voormalige Tamarisk aan de Van Ketwich Verschuurlaan in gebruik nemen. De school behoudt bovendien haar locatie in het Ina Boudierplantsoen.