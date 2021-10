COA wil maandag eerste asielzoekers naar XL-teststraat en slaapboot brengen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Als het aan het COA ligt, worden aanstaande maandag de eerste asielzoekers overgeplaatst van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de nieuwe, tijdelijke noodopvanglocaties in de Stad.

Volgens een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) worden de asielzoekers vanaf maandag gefaseerd overgebracht naar de voormalige XL-teststraat van Groningen (tegenover P+R Meerstad) en naar een slaapboot aan de Antwerpenweg. “We zetten niet gelijk zeven bussen voor de deur”, zo stelt de COA-woordvoerder.

Voor het COA wacht de komende week nog wel een enorme klus, want volgens Bouwmeester moet Testen voor Toegang nog steeds spullen uit de voormalige XL-teststraat halen. Daardoor kan er nog niet volledig gewerkt worden door het COA. Ook moet de kade van het Oude Winschoterdiep, ter hoogte van de Antwerpenbrug, nog worden versterkt voor er een slaapboot neergelegd wordt. Maar het COA zegt positief te blijven over de opening op maandag. Bouwmeester: “De nood in Ter Apel is erg hoog, dus er zich echt niks anders op”

Het COA heeft een nijpend gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. In het aanmeldcentrum in Ter Apel kan het COA de stroom nieuwe asielzoekers bijna niet meer aan, omdat de toestroom groot is. De tijdelijke locaties in de Stad moeten de druk op Ter Apel daarom verlichten.