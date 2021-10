Climate Miles gestart in Eemshaven: in 23 dagen naar Glasgow lopen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

In de Eemshaven is woensdag The Climate Miles gestart. Een groep deelnemers wandelt dit jaar van de Eemshaven naar Glasgow, en passeert op donderdag de stad Groningen.

De locatie van het Schotse Glasgow is niet willekeurig gekozen. Op 1 november start in deze stad de internationale klimaattop COP26. De top moet een aanscherping van acties opleveren om de klimaatdoelen van Parijs uit 2015 te halen. De groep die naar Glasgow loopt heeft een duidelijke boodschap: ‘let’s accelerate’. Daarmee willen de deelnemers zeggen dat er meer actie nodig is en dat er geen dag te verspillen is.

Eemshaven

Voor de Eemshaven is als startlocatie gekozen omdat het de plek is waar de waterstof-backbone begint. De groep, onder aanvoering van Urgenda-directeur Marjan Minnesma, werd uitgezwaaid door een grote groep Friezen. De wandeling voert niet door Friesland, terwijl wel heel veel Friezen meer klimaatactie wensen. De komende weken loopt men door Nederland waarbij de groep op donderdag van Loppersum naar Groningen loopt. Op vrijdag wordt in Groningen gestart en loopt men naar Assen.

Schotland

Op 25 oktober reist men met de trein van Rotterdam naar Edinburgh. Daarna volgen nog vier etappes door Schotland waarbij men onder andere Livingston, Falkirk en Cumbernauld aandoet. Op 29 oktober hoopt men in Glasgow te arriveren. Mensen die de komende weken mee willen lopen, zijn volgens de organisatie van harte welkom. Men loopt van station naar station waarbij iedereen aan kan haken. Meer informatie is te vinden op deze website.