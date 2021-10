ChristenUnie: ‘Gemeente moet bouw pre-mantelzorgwoningen mogelijk maken’

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

De gemeente Groningen moet, net als Amersfoort en Nijkerk, de bouw van pre-mantelzorgwoningen toestaan. Daarvoor pleit de fractie van de ChristenUnie in de Groninger gemeenteraad.

Op dit moment kunnen ouderen met een zorgindicatie een mantelzorgwoning laten bouwen in de achtertuin van familie, maar ouderen die nog geen zorg nodig hebben kunnen dit nog niet. Als het aan de ChristenUnie ligt, komt hier snel verandering in.

Een pre-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning voordat de mantelzorg eigenlijk nodig is. Daardoor kunnen ouderen langer zonder hulp van zorgmedewerkers wonen. De ChristenUnie wil dat hier meer aandacht voor komt in de gemeente.

“Door dicht bij dierbaren te wonen kan eenzaamheid worden voorkomen”, vertelt ChristenUnie-raadslid Tessa Moorlag. “Andersom kunnen ouderen ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld opvang van kleinkinderen: zo kan voor elkaar worden gezorgd.”

De ChristenUnie wil graag weten wat de mogelijkheden zijn voor pre-mantelzorgwoningen in Groningen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.