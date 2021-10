Cel- en taakstraf voor slaan en steken met kapotte fles op schoolplein in Haren

nieuws

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een achttienjarige man uit Haren is vrijdagochtend door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot jeugddetentie en een taakstraf van 150 uur. De jongeman stak op 19 juni van dit jaar met een kapotgeslagen fles in de arm van zijn slachtoffer.

Niet terug de cel in

De man hoeft niet terug de cel in, want de rechter legde hem 193 celstraf op, waarvan 180 voorwaardelijk. De twee weken die de Harenaar reeds in voorarrest zat, gelden daarom als zijn onvoorwaardelijke celstraf. Ook moet de jongeman 1.570 euro aan zijn slachtoffer betalen, waarvan het merendeel voor immateriële is bedoeld.

Poging tot zware mishandeling, geen doodslag

De Officier van Justitie eiste twee weken geleden nog een celstraf (jeugddetentie) van vijftien maanden tegen de Harenaar, voor poging tot doodslag. Volgens het OM moesten twaalf daarvan voorwaardelijk worden opgelegd. De rechter veroordeelde de 18-jarige echter voor ‘poging tot zware mishandeling’, waardoor de straf lager uitviel.

Stoornissen en drankgebruik

Ook weegt de rechtbank mee dat de verdachte lijdt aan een autismespectrumstoornis, ADHD en een normoverschrijdende gedragsstoornis. “De verdachte is een kwetsbaar persoon die de gevolgen van zijn handelen onvoldoende overziet ”, aldus de rechtbank. “Hij wordt beïnvloed door een negatief sociaal netwerk en door alcoholgebruik, waardoor hij snel en impulsief overgaat tot grensoverschrijdend handelen.”

Ruzie resulteert in klap en steken met fles

Volgens de verdachte kwamen hij en het slachtoffer op de bewuste avond bij elkaar op het schoolplein om een ruzie uit te praten. Het slachtoffer zou volgens de Harenaar direct agressief zijn geworden en onder meer pepperspray tegen de verdachte hebben gebruikt.

Maar de rechtbank ziet het anders. De Harenaar heeft met een fles op het achterhoofd van het slachtoffer geslagen. Vervolgens sloeg hij met een kapotgeslagen fles in de richting van het (boven)lichaam van aangever. De rechtbank stelt dat de getuigenverklaringen passen de verklaring van aangever. Die stelde dat hij naar het schoolplein was gelokt en daar werd opgewacht door de verdachte en een groep vrienden. De Harenaar zou vervolgens een fles uit zijn jas hebben gehaald, waarna hij direct met de fles op het slachtoffer sloeg.