CdK Paas: ‘Zou schandalig zijn Groningers weer bloot te stellen aan dreiging in ondergrond’

Foto: Rene Paas (Provincie Groningen)

De Rijksoverheid mag onder geen beding overwegen om volgend jaar weer aardgas te gaan winnen uit het Groningenveld. Dat stelde René Paas donderdagavond in het NPO-programma Nieuwsuur, als reactie op het mogelijk weer open zetten van de Groningse gaskraan om de stijgende energieprijzen te drukken.

“Niemand in Groningen wil de rest van het land in de kou zetten, en zichzelf ook niet”, aldus Paas. “Daarom is er één uitzondering geformuleerd voor extra gaswinning, namelijk één horrorwinter. Maar na een jaar of twee kan winning uit het Groningse gasveld vanwege de veiligheid niet meer bestaan. Dat is ook een kwestie van respect. Als je beloften doet aan een deel van de bevolking dat de effecten van de ‘gas-bonanza’ in Nederland van een hele generatie aan den lijve ondervindt en zegt: We garanderen jullie veilige huizen, dan mag daar geen twijfel over bestaan.”

Stemmen gaan op om gaskraan toch weer een stukje open te draaien

In Nieuwsuur werd Paas onder andere geconfronteerd met verschillende gesluierde oproepen aan de Rijksoverheid, onder meer van aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl en enkele deelnemers aan het ‘Wind meet Gas’- symposium in Groningen, om de gaskraan volgend jaar toch een stukje verder open te zetten dan gepland. “Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft eerder aangetoond dat het winnen van twaalf miljard kuub uit Groningen veilig kan plaatsvinden”, zo stelt gasexpert René Peters van TNO. “Ik denk niet dat we daar naar terug moeten willen, maar ik kan me voorstellen dat we nu heel veel waarde kunnen halen uit het gas wat in Groningen is opgeslagen.”

Ook bij Aldel, waar de hoge energieprijzen ervoor hebben gezorgd dat de productie stil ligt, is het kiezen tussen twee kwaden. “Energie-leveringszekerheid is een taak van de Nederlandse overheid”, vertelt Aldel-directeur Eric Wildschut aan Nieuwsuur. “Ik denk dat het Groninger gasveld daar een rol in kan spelen.”

Veiligheid kan niet op een andere manier worden gegarandeerd

Maar Paas wil daar onder geen enkele voorwaarde aan toegeven: “Het zou schandalig zijn als nationale politici Groningers weer blootstellen aan de dreiging in de ondergrond, die destijds de reden was om te stoppen met de gaswinning. Het duurste besluit vóór corona wat het kabinet ooit heeft genomen. Maar de veiligheid kan niet op een andere manier worden gegarandeerd. De waakvlam blijft nog een jaar of twee open, maar daarna lassen we de gaskraan dicht en is Gronings gas geschiedenis.”

Het hele interview met Paas is te zien in de onderstaande Twee van Nieuwsuur:

“Het zou schandalig zijn als politici vanwege de gasprijs besluiten om Groningen weer bloot te stellen aan gevaar. Gronings gas is geschiedenis. De enige uitzonderingssituatie is een ‘horrorwinter’”, zegt @renepaas, commissaris van de Koning in Groningen. #Nieuwsuur pic.twitter.com/Rjd1Qc3lrm — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) October 7, 2021