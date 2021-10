CDA wil weten hoeveel wiet, coke, speed en crystal meth Groningers gebruiken

nieuws

Foto: B_A via Pixabay

Er moet periodiek een rioolwateronderzoek worden uitgevoerd naar drugsgebruik in Groningen. Dat wil de Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA. De fractie maakt zich zorgen over het drugsgebruik in de Stad.

Als het aan het CDA ligt, gaat de gemeente Groningen een rioolwateronderzoek uitvoeren wat vergelijkbaar met andere grote Nederlandse steden. Zo blijkt uit een rioolwateronderzoek in de gemeente Rotterdam dat er dagelijks 40.000 lijntjes cocaïne, 67.000 joints, 25.000 lijntjes speed en 2400 gebruikershoeveelheden crystal gebruikt worden.

Het CDA wil dat dit ook voor de gemeente Groningen in kaart wordt gebracht, zodat er meer duidelijk wordt over de omvang van het probleem en het beleid eventueel aangepast kan worden. “We zien dat het gebruik van partydrugs voor veel mensen normaal is geworden”, zo stelt Jalt de Haan namens de CDA-fractie. “Maar de wereld achter het drugsgebruik is niet normaal. Er ligt een gruwelijke onderwerld aan ten grondslag met geweld en intimidatie. Dat heeft de moord op Peter R. de Vries nog eens duidelijk laten zien.”