CDA eist opheldering van provinciebestuur over nepreviews voor doorfietsroutes

Foto: Groningen Bereikbaar

De Statenfractie van het CDA eist maandagochtend opheldering van het provinciebestuur over de nepreviews die zijn gepubliceerd over de ‘doorfietsroutes’ in de provincie.

Afgelopen vrijdag onthulde stadsblog Sikkom dat de recensies op de website doorfietsroute.nl niet in de haak zijn. De gebruikte foto’s blijken afkomstig van een modellenbureau en een woordvoerder van de provincie onthulde dat de recensies waren uitbesteed aan een extern bureau.

Nu het kabinet voornemens is om nepreviews te verbieden, wil het CDA weten of en wanneer het provinciebestuur op de hoogte was van deze ‘nepreviews’. Daarnaast wil het CDA weten waarom de provincie een extern bureau heeft ingehuurd voor de reviews en of andere voorzieningen en diensten ook van dergelijke reactie-diensten gebruikmaken? Daarnaast wil de Statenfractie een toezegging van het college dat het vanaf gaat handelen ‘in lijn met het aangekondigde wetsvoorstel’.