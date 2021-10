CBS De Fontein opent Kinderboekenweek met vossenjacht

nieuws

Foto: CBS De Fontein

CBS De Fontein in Ten Boer heeft dinsdag de jaarlijkse Kinderboekenweek afgetrapt met een vossenjacht. De school spreekt van een geslaagde dag.

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: ‘worden wat je wilt’. Op de school namen ze dat dinsdag heel letterlijk. In de straten rond de school werden door de ouders van de kinderen allerlei beroepen uitgebeeld. Zo liep er een kok, een bloemist, een voetballer, een chirurg en een schilder. Ook deed een echte politieagent mee. “Voor de kinderen was het een heel gezoek, maar uiteindelijk is iedereen gezien en gevonden”, schrijft de school.

De Kinderboekenweek start woensdag en duurt tot zondag 17 oktober. “In de klas gaat de komende week extra aandacht besteed worden aan lezen. De groepen hebben allemaal een nieuw boek gekregen. Ook kreeg men een grote dobbelsteen met actieve, rare en gezellige leesopdrachten.” De school laat verder weten dat men ook mee doet aan ‘My Book Buddy’. Dit is een samenwerkingsproject met Edukans om wereldwijd het lezen en schrijven van kinderen te stimuleren. De komende periode gaan kinderen met een eigen leesboek en sponsorkaart langs de deuren. In ruil voor een kleine donatie vertellen de kinderen over hun boek, of lezen er een stukje uit voor. ‘My Book Buddy’ haalt hiermee geld op voor bibliotheken en uitwisbare schriften voor ontwikkelingslanden.