Café Friescheveen in Haren sluit na ruim honderd jaar de deuren

Google: Streetview.

Het bekende café Friescheveen aan de Meerweg in Haren is sinds zaterdag dicht. Het bedrijf bestond bijna honderd jaar.



Vanwege een onteigeningsprocedure voor een ecologische verbindingszone in 2019, ontstond er discussie met de Provincie. Na veel onenigheid is de procedure toch succesvol afgerond en werden de verhoudingen hersteld. Toen kwam Covid19 om de hoek kijken en het nog uit te voeren werk, zoals het opknappen van achterstallig onderhoud aan het pand, kwam stil te liggen. De combinatie van het nog uit te voeren werk en het teruglopende aantal bezoekers, is het café uiteindelijk fataal geworden.

“Het was financieel niet rendabel meer voor een jong gezin om het café te blijven runnen” vertelt Jean Paul Dubois, beoogde opvolger van het café. Hij en zijn vrouw Amber zouden het stokje van zijn moeder overnemen. “Het plan was om, voor minstens, de komende 30 jaar het café te gaan runnen samen met mijn vrouw”. Hierbij zou, naar eigen zeggen, zijn moeder de rust krijgen die ze naar jaren hard werken in het café, verdiend zou hebben. Maar deze plannen gaan dus niet door. Erg jammer vinden de eigenaren zelf. Niet alleen het café stopt ermee, ook het familie bedrijf is met deze beslissing ten einde.

Wat er met het pand gaat gebeuren is nog onzeker. Zelf heeft Dubois het vermoeden dat het gebouw gerenoveerd gaat worden of dat er een geheel nieuw pand komt te staan, vooral vanwege de leeftijd van het gebouw.

Het bedrijf ontstond aan het begin van de vorige eeuw toen mensen de boot van boer Visser wilde lenen om te vissen op het Friescheveen. Visser gebruikte de boot om koeien over te steken. De vissers wilden ook graag even bij Visser opwarmen en een borrel drinken. In 1907 startte hij het bedrijf dat in 1920 officieel een horecazaak werd.