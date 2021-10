Buurtbewoners zoeken vrijwilligers voor herfstschoonmaak in Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Buurtbewoners van het Noorderplantsoen zijn op zoek naar vrijwilligers die komende zaterdag willen gaan helpen bij de herfstschoonmaak in het Noorderplantsoen.

De schoonmaak wordt georganiseerd door Tonny Evers en Ronald Kaatee. “Wij organiseren deze schoonmaak nu voor het twaalfde jaar op rij”, vertelt Evers. “Daarvoor was de organisatie in handen van andere mensen. Ik denk dat de traditie misschien al wel 25 jaar bestaat. En het is twee keer in het jaar hè? In het voorjaar organiseren we een schoonmaak, en in de herfst doen we het nog een keer.”

Blikjes, flesjes en plastic

De schoonmaak wordt komende zaterdag, op 9 oktober, gehouden. “We willen om 11.00 uur beginnen. Iedereen die mee wil helpen is vanaf 10.45 uur welkom bij restaurant Zondag in het Noorderplantsoen. Op deze locatie worden materialen uitgedeeld waarmee het plantsoen schoon kan worden gemaakt. Is de actie nodig? Ergens hoop ik dat we zaterdag helemaal niks vinden, en dat we onszelf overbodig hebben gemaakt. Maar de ervaring leert dat we toch iedere keer weer flink wat afval vinden. Dan moet je denken aan blikjes, flesjes en plastic. Hele gekke dingen komen we niet meer tegen. Vroeger kwamen we nog wel eens heel wat huisraad tegen, maar dat is niet meer zo.”

Restaurant Zondag

Evers noemt de schoonmaakdag bijzonder. “Het is altijd heel gezellig. De sfeer is goed. En het leuke is ook dat we een heel mooi contact hebben met restaurant Zondag. Zij stellen iets te drinken en wat lekkers beschikbaar. Voorheen, toen Vlinders en Jantje er in zat, was die samenwerking er niet. Maar Zondag zegt, jullie maken onze achtertuin schoon, en daar zijn we super blij mee. Is toch super?”

“Iedereen is welkom”

Mensen die willen helpen hoeven zich van tevoren niet aan te melden. “Iedereen die wil helpen is welkom. Op voorhand zijn we blij met ongeveer veertig deelnemers. En we hopen dat het mooi weer wordt, dat zou fantastisch zijn.” De opruimdag duurt tot ongeveer 12.30 uur. “Maar je mag natuurlijk ook eerder stoppen.”