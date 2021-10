Bussen Qbuzz rijden niet meer via Kardinge na vandalisme in drie bussen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Vervoersbedrijf Qbuzz rijdt vrijdagavond tot einde dienstregeling niet meer via Kardinge. Dit is besloten nadat zeker drie bussen beschadigingen opliepen.

Bronnen laten aan OOG Tv weten dat bij het Zilvermeer vrijdagavond een feest werd gehouden waar veel bezoekers op afkwamen. Toen dit feest rond 23.00 uur afgelopen was, vertrok de menigte richting Kardinge. De bedoeling was dat men vanaf daar met lijnbussen richting huis zou gaan. Toen de eerste groepen in de bussen zaten werd er vandalisme gepleegd. Er werden met de aanwezige noodhamers ramen ingetikt en er werden stinkbommen gebruikt.

Mobiele Eenheid

De politie rukte met diverse wagens uit. Daarbij kregen ze ondersteuning van de Mobiele Eenheid. Qbuzz heeft besloten om tot het einde van de dienstregeling niet meer via Kardinge te rijden. Reizigers worden geadviseerd om zelf voor alternatief vervoer te zorgen.

Grote Markt

Eerder deze week besloot Qbuzz om in de late avond niet meer via de Grote Markt te rijden. Vrijdag werd daar de Gelkingestraat aan toegevoegd. Reden is de chaos en drukte op de hoek van de Grote Markt, Oosterstraat en Poelestraat die ontstaat na sluitingstijd van de horeca.