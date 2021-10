Burgercomité Haren wil herindeling met Stad en Ten Boer alsnog terugdraaien

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Nu minister Ollongren vorige week heeft besloten dat de herindelingsprocedure voor de Gelderse gemeente Scherpenzeel moet worden gestopt, wil het Burgercomité Haren dat ook de herindeling van de gemeente Haren met Groningen opnieuw onder de loep wordt genomen.

Volgens Gustaaf Biezeveld, woordvoerder van het Burgercomité Haren, is het comité inmiddels druk bezig met een lobby voor het terugdraaien van de herindeling van 2019. De streep door de herindeling van Scherpenzeel is volgens Biezeveld een onrechtvaardig verschil in behandeling door de minister. “Volgens de minister is er bij de bevolking van Scherpenzeel onvoldoende draagvlak voor de beoogde fusie”, zo stelt Biezeveld. “Kortom: exact het omgekeerde van hoe deze minister over Haren dacht.”

Volgens Biezeveld is er inmiddels contact gezocht met verschillende Tweede Kamerleden, om zo de lobby voor een hernieuwd onderzoek naar de herindeling en een verzoek tot het terugdraaien van de samenvoeging kracht bij te zetten.

Het Burgercomité krijgt ook steun voor haar lobby van de Partij voor het Noorden. De Statenfractie diende deze week een lijst met 27 vragen in bij het college van B&W, waarmee het de herindelingprocedure volledig boven water wil krijgen. “Dat de Partij voor het Noorden dit nu doet, waarderen wij zeer”, zo stelt Biezeveld. “Inwoners en ondernemers van Haren voelen zich verraden, want ze zijn bedrogen door hun provinciebestuur. Deze herindeling heeft veel inwoners heel veel pijn gedaan, zeker nu zij hebben ervaren hoe het gemeentebestuur omgaat met wat voor de inwoners van Haren belangrijk is. Met de herindeling heeft de provincie Groningen de burgers van de gemeente Haren groot onrecht aangedaan.”