Burgemeester showt inleverton om straffeloos messen in te ‘droppen’ aan Rademarkt

Foto: Casper Slotboom

Van maandag tot en met zondag kunnen inwoners van de gemeente Groningen anoniem en zonder gevolgen hun wapens inleveren. Deze week, getiteld ‘Drop je knife en doe wat met je life’, werd maandagmiddag afgetrapt bij het politiebureau aan de Rademarkt, in het bijzijn van burgemeester Koen Schuiling.

Ook wijkagent Eva Dijkman van de politie en jongerenwerkers Shem Rogers en Risendly Reigina van WIJ Groningen waren maandagmiddag aanwezig aan de Rademarkt, om de inleverton voor de steekwapens en stootwapens te laten zien aan het publiek.

“De laatste jaren zien we dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zo stelt burgemeester Schuiling. “Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat ook in onze gemeente aandacht is voor dit thema. Via de inleveractie maken we onze stad weer een stukje veiliger.”

Meerdere inleverpunten voor messen, andere wapens worden opgehaald

Groningen doet mee aan een landelijke inleveractie tijdens de Week van de Veiligheid. Steekwapens, slag- en stootwapens en nepwapens kunnen van maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur ingeleverd worden bij de politiebureaus. Daarnaast zijn er elke doordeweekse avond van 18.00 tot 21.00 uur twee mobiele inleverpunten. Wie in het weekend een steekwapen wil inleveren, kan een afspraak maken met de politie via tel. 0900-8844.

Het inleveren van de steekwapens gebeurt anoniem in een inleverton. Ook is het mogelijk om vuurwapens, nepvuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Ook daarvoor moeten mensen telefonisch een afspraak maken met de politie. De politie komt het wapen dan in burgerkleding ophalen en dit is dus niet anoniem. De bezitter van het wapen wordt niet vervolgd omdat het wapen thuis ligt. Wel onderzoekt de politie of het vuurwapen gebruikt is bij een misdrijf.

Kijk ook op deze website voor openingstijden en de precieze locaties van de inleverpunten.