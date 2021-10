Buitenlandse coronavaccinaties kunnen vanaf nu in Groningen worden geregistreerd

Mensen die voor corona gevaccineerd zijn buiten de EU, kunnen zich nu laten registreren in Groningen. Op deze manier staan zij ook in Nederland geregistreerd en kunnen gebruik maken van de corona check app.

Voorheen was het voor mensen die buiten de EU gevaccineerd zijn, alleen in Utrecht mogelijk om je te laten registreren. Vele van hen hadden daarom ook geen QR-code op de coronacheck app en moesten zich vaker laten testen. De GGD hoopt om op deze manier zoveel mogelijk mensen te bedienen. “Ons doel is om alle vaccinaties geregistreerd te krijgen zodat mensen de QR-code kunnen krijgen en ook gebruiken.” Aldus Lily Benjamin-Merens, communicatieadviseur GGD.

Mensen die volledig gevaccineerd zijn of 1 prik hebben gehad buiten de EU kunnen bellen naar de GGD in Utrecht. In Utrecht wordt er een telefonische screening gehouden om te kijken of je in aanmerking komt en of de gegevens kloppen. Als dit wordt goedgekeurd kan er een afspraak worden gemaakt in Groningen. Bellen kan naar 030-8002899.

Er wordt al veel gebruikgemaakt van het registratieloket in Groningen. Maandag zijn in Groningen de eerste 30 mensen langs geweest en dinsdag hadden weer 30 mensen een afspraak.

