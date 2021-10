Bruls: “Stevigere maatregelen nodig, werkgevers moeten personeel naar coronabewijs kunnen vragen”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De huidige ontwikkeling van het coronavirus in Nederland vraagt om stevigere maatregelen. Dat heeft Hubert Bruls, voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, zondag laten weten in het televisieprogramma Buitenhof.

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s waarvan Bruls, die ook burgemeester is van Nijmegen, de voorzitter is. Bruls vindt, kijkend naar de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames, dat er strengere maatregelen moeten komen. Zo stelt hij voor om de anderhalvemetermaatregel weer in te voeren, en ook dat werkgevers de mogelijkheid moeten krijgen om personeel te kunnen vragen naar een coronabewijs. De wetswijziging die hiervoor nodig is moet ‘eerder vandaag dan morgen’ in gang worden gezet.

Volksgezondheid weegt zwaarder

In Nederland zijn op dit moment zo’n 1,8 á 2 miljoen mensen niet gevaccineerd tegen het coronavirus. Bruls laat weten respect te hebben voor mensen die zich vanwege principiële redenen niet willen vaccineren. “Maar zo’n principe is alleen wat waard als het je ook wat kost en als het wat betekent. Op dit moment vind ik dat we de volksgezondheid in het algemeen zwaarder moeten laten wegen dan wat iedereen individueel ervan vindt. Dat kunnen we niet permitteren.”

Persconferentie

Komende dinsdag komt het demissionaire kabinet met een persconferentie. De verwachting is dat er weer maatregelen ingevoerd gaan worden waarbij het waarschijnlijk gaat om het invoeren van een mondkapjesplicht in openbare ruimten en het op meer plekken laten zien van een coronapas, waaronder sportscholen en musea.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, pleit voor een wetswijziging waardoor werkgevers hun werknemers om een coronabewijs mogen vragen. 'Liever vandaag dan morgen nog.' #buitenhof pic.twitter.com/1mLNLW9f28 — Buitenhof (@Buitenhoftv) October 31, 2021