Brandweer Stad assisteert bij uitslaande brand in voormalige seksclub Midwolde

Foto: Jordi Haverdings - 112groningen.nl

Brandweer Stad assisteert zaterdagavond bij een uitslaande brand in een voormalige seksclub nabij Midwolde. Incidentfotografen melden dat de vlammen uit het pand slaan.

De melding van de brand kwam rond 19.50 uur binnen waarop twee tankautospuiten ter plaatse werden gestuurd. Even later werd de assistentie ingeroepen van de hoogwerker van brandweer Stad en van een extra tankautospuit van de brandweer Zuidhorn. “Het gaat om een brand in een leegstaand pand”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Omdat het water van grote afstand moet komen, hebben we ook het grootwatertransport gealarmeerd. Het pand kan als verloren worden beschouwd. We laten een loonbedrijf met een kraan ter plaatse komen om de restanten straks op een veilige manier af te kunnen blussen. Er is niemand gewond geraakt.”

Het pand staat aan de Pasop tussen Leek en Enumatil en staat sinds 2016 leeg. Daarvoor was het gebouw in gebruik als Club 94. In 2019 liet de toenmalig eigenaar weten dat er een potentiële koper voor de plek was die op de locatie nieuwbouw wil realiseren. Door problemen met de financiering is dit nog niet van de grond gekomen.