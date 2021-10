Brandweer spoedt zich naar Helsingborgweg voor brand in bestelbus, maar personeel weet vuur te doven

nieuws

Foto: 112 Groningen

De brandweer spoedde zich donderdagmiddag naar de Helsingborgweg in Groningen. Dat was brand ontstaan in een bedrijfsauto. Eenmaal aangekomen bleek het garagepersoneel de vlammen al gedoofd te hebben.

Eenmaal ter plaatse controleerden de brandweerlieden of de brand in de bedrijfsauto echt voorbij was. Maar het garagepersoneel bleek goed werk te hebben verricht, door snel twee brandblussers leeg te spuiten onder de motorkap van het voertuig.

De brand werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting. De auto, een bedrijfsbusje van bezorgdienst GLS, is hoogstwaarschijnlijk niet meer te repareren.