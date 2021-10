nieuws

Foto: Alf van Beem via Wikimedia Commons (CC 1.0)

Een eenheid van de brandweer heeft donderdagavond een drenkeling uit het water gehaald langs de N360 bij Ten Post.

De melding over de drenkeling kwam rond 20.15 binnen bij de hulpdiensten. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is niet bekend.

Volgens omstanders is de drenkeling, gewikkeld in een warme deken, door de politie meegenomen.