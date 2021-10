Brandweer redt bekneld persoon uit balkonrailing op negende verdieping Goudflat in Vinkhuizen

nieuws

Foto: 112 Groningen

Met speciaal reddingsgereedschap bevrijdde de Groningse brandweer dinsdagmiddag een persoon uit een balkonrailing van de Goudflat in Vinkhuizen.

Hoe de persoon vast is komen te zitten, is niet bekend. Maar de persoon kon niet zelfstandig met zijn been uit de railing komen, die hoorde bij een balkon op de negende verdieping. Brandweerlieden zetten daarom speciaal reddingsgereedschap in om de benarde persoon te bevrijden.

De beknelde persoon werd kort gecontroleerd op zijn verwondingen door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis.