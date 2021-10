Brand in Martini Hotel snel onder controle: “Hulde voor de bhv-medewerkers”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In het Martini Hotel aan het Gedempte Zuiderdiep heeft zaterdag aan het einde van de ochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 11.50 uur binnen. Omdat het om een pand in de binnenstad gaat werden direct twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse gestuurd. “Toen we arriveerden was de brand eigenlijk al onder controle”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Door nog onbekende oorzaak was er een rieten korf op een gasstel geplaatst. Dat bleek een slechte combinatie, want de korf vloog al snel in de brand. Bhv-medewerkers hebben daarop super goed gehandeld door direct een blusdeken over de korf te leggen. Hiermee werd de brand gesmoord.”

Wel bleef het wat nagloeien. “Wij hebben een controle gedaan en de vuurhaard onder controle gebracht.” Volgens Walburg is de schade beperkt gebleven. “Echt hulde voor het adequaat handelen van de bhv-medewerkers.”