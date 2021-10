Brand in magnetron laat brandweer uitrukken naar binnenstad

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Gelkingestraat in de Groningse binnenstad heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 20.20 uur binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Het betrof een brand in een magnetron”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Toen wij ter plaatse kwamen was de brand al onder controle. De bewoners waren zo slim geweest om de hoofdschakelaar in de meterkast om te draaien. De brandweerlieden hebben voor de zekerheid een controle uitgevoerd in de woning, maar we konden al snel weer terugkeren naar de kazerne.”

De schade in de woning is beperkt gebleven.