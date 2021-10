Bouw van 94 ‘levensloop-bestendige’ woningen in Selwerd officieel van start

nieuws

Foto: Diepzeekonijn voor Nijestee

De bouw van 94 nieuwe levensloopbestendige woningen aan de Eikenlaan in Selwerd is vrijdagochtend officieel van start gegaan.

Wethouder Roeland van der Schaaf gaf vrijdagochtend namens de gemeente het startsein voor nieuwbouw. Vervolgens sloegen wethouder Berndt Benjamins, Pieter Bregman (directeur Nijestee), Jordan Lingsma van bouwer Plegt-Vos en bewoner Maarten Brandts Buijs, samen met Van Der Schaaf, de eerste palen voor het nieuwe wooncomplex de grond in.

De duurzame appartementen en eengezinswoningen van Nijestee, in de sociale- en middenhuur, komen in de plaats van de 61 woningen die in 2020 zijn afgebroken. Deze huizen worden nu gefaseerd vervangen door nieuwbouw.

Een impressie van het nieuwe wooncomplex aan de Eikenlaan, gedeeld door de gemeente Groningen.