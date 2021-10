Boer die met trekker hekken op Vismarkt omver reed gaat in beroep

nieuws

Foto: Joris van Tweel. Dreiging met trekker bij de deur van het provinciehuis.

De 32-jarige boer uit Tynaarlo die twee jaar geleden tijdens de boerenprotesten in Groningen door een bouwhek op de Vismarkt reed gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Dat meldt RTV Noord.



De boer kreeg donderdag een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Doordat hij door het hek reed bracht hij onder meer fietsers en voetgangers in gevaar.

Ook vier andere boeren moesten zich verantwoorden voor hun acties tegen het stikstofbeleid van de regering. Ook zij kregen taakstraffen. Daaronder was ook de boer die met zijn trekker de deuren van het provinciehuis kapot reed. Of zij in beroep gaan is nog niet bekend.