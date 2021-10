Bloemhoff en Bushoff kartrekkers PvdA tijdens gemeenteraadsverkiezingen

nieuws

Foto via PvdA Groningen

Wethouder Carine Bloemhoff wordt wederom lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart volgend jaar. Ze gaat zal samen met fractievoorzitter Julian Bushoff de lijst aanvoeren, hij staat op de tweede plek. Wethouder Roeland van der Schaaf wordt door de partij naar voren geschoven als de ‘ultieme lijstduwer’.

De PvdA presenteerde donderdagmiddag haar conceptkandidatenlijst. Bloemhoff is voor de PvdA de eerste wethouderskandidaat. Bushoff is, als nummer twee op de lijst, de beoogd fractieleider.

Na Bushoff staat de huidige plaatsvervangend voorzitter van de Groningse raad Rik van Niejenhuis op plek drie. Nieuwkomers zijn student Rozemarijn Gierkinken Joren van Veen op de plekken vier en vijf. “We hebben mensen met verschillende achtergronden, mensen met ervaring, maar ook jonge nieuwe gezichten. Ik heb vertrouwen dat we met deze lijst als PvdA weer na 8 jaar de grootste van Groningen kunnen worden”, aldus Haije Wind, voorzitter van de PvdA Groningen.

Wethouder Roeland van der Schaaf wordt door de partij naar voren geschoven als de ‘ultieme lijstduwer’: “Met Bloemhoff als gedreven bestuurder die met energie resultaten boekt en Bushoff als jong en aansprekend gezicht van de PvdA in de raad en beoogd fractievoorzitter, hebben we een top duo om onze lijst aan te voeren. Ik kijk er ontzettend naar uit om als lijstduwer samen met hen de campagne in te gaan.”

Wonen, onderwijs en kansgelijkheid

Volgens Bloemhoff en Bushoff fractie tijdens de verkiezingen opnieuw vol inzetten op wonen: “Met een pandbrigade om huisjesmelkers aan te pakken en ons voorstel voor de bouw van sociale koopwoningen, hebben we concrete en vooruitstrevende plannen”, zo stelt Bushoff.

Daarnaast zijn onderwijs en kansengelijkheid belangrijke speerpunt voor de PvdA. Bushoff: “Als het aan de PvdA ligt, gaan we door met honderden miljoenen investeren in nieuwe scholen juist in wijken waar kinderen dat het hardste nodig hebben. Daarnaast breiden we de verlengde schooldag uit.”

Stemming op 11 november

De leden van de PvdA Groningen moeten nog wel hun akkoord geven, voordat de definitieve kandidatenlijst naar buiten wordt gebracht. Dat gebeurt op donderdag 11 november.

Alle kandidaten op de conceptlijst zijn te vinden op de website van de partij.