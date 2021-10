Bewoners en gemeente planten 17.000 bollen aan Oliemuldersweg

nieuws

Foto: Ellen Beck

Bewoners hebben in samenwerking met de gemeente Groningen vrijdag 17.000 bollen geplant aan de Oliemuldersweg. Voor de gemeente was het de eerste keer om samen met bewoners bollen te planten.

“De werkzaamheden vonden plaats onder toeziend oog van een stralend zonnetje”, vertelt Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. Volgens Beck is de bollenplantactie niet alleen bedoeld om de wijk groener en fleuriger te maken maar ook om de biodiversiteit te verbreden. Zo is er gebruik gemaakt van een speciaal bollenmengsel ‘Bee Surprise mix Extra’ van soorten planten die veel nectar en stuifmeel afgeven, juist in een periode waarin er een groot gebrek is.

“De gemeente had de bollenplantactie prima voorbereid door kuiltjes te maken. Bewoners hebben vervolgens de bollen geplant. Daarbij kregen we ook hulp van de meiden van SVO, Speeltuin Vereniging Oosterpark. Uiteindelijk zaten er tien meiden met hun handen in de klei. Dus je kunt spreken van een groot succes.” Om het eindresultaat te bewonderen moeten we nog even geduld hebben. Vanaf komend voorjaar zal de bloemenpracht zich gaan presenteren.”