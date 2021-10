Bewoner weet brand in kookplaat in woning Haren zelf te blussen

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

In een woning aan de Henricus Muntinglaan in Haren heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van een woningbrand kwam rond 19.15 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De bewoner constateerde dat er brand was uitgebroken in de kookplaat in de keuken”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Hij heeft direct een blusactie ondernomen, en deze was succesvol. Toen wij ter plaatse kwamen was de brand nagenoeg onder controle. Wel hebben we een controle uitgevoerd om te kijken of de vuurhaard echter onder controle was. Ook hebben we de woning geventileerd.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, hier wordt onderzoek naar gedaan. “Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoner te assisteren bij het afhandelen van de schade in het pand.” Incidentenfotograaf Ruben Huisman van 112groningen.nl vertelt dat in de woning een jong gezin woont. “Bij aankomst van de brandweer stond iedereen buiten. Nadat de situatie onder controle was hebben hulpverleners de kinderen van het gezin een traumabeertje gegeven.”