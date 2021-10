Bestuurder bestelbus rijdt twee fietsers aan op Peizerweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Peizerweg heeft de bestuurder van een bestelbus twee fietsers aangereden. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.45 uur. “Naar alle waarschijnlijkheid wilde de bestuurder een parkeerterrein van een bedrijf oprijden”, vertelt Ten Cate. “Bij deze manoeuvre moest een fietspad overgestoken worden waarbij de twee fietsers over het hoofd zijn gezien.” De fietsers kwamen ten val. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Eén van de fietsers is dusdanig gewond geraakt dat deze na stabilisatie is overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.