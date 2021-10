Bekeuringen voor te snel rijdende snorfietsers, inbeslagname van illegaal apparaatje

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee snorfietsrijders hebben vrijdag een bekeuring gekregen voor te snel rijden. Op één van de snorfietsen werd bovendien een illegaal apparaatje aangetroffen waarmee de snelheid verhoogd of verlaagd kon worden. Dat meldt de politie op Instagram.

Agenten van team verkeer assisteerden bij een ongeluk waarbij een bromfietser en een fietser met elkaar in botsing waren gekomen. Op een gegeven moment komt er een snorfietser voorbij gereden met een snelheid van 45 kilometer per uur. Op en fietspad binnen de bebouwde kom ligt de maximumsnelheid om dertig kilometer per uur. Agenten hielden de snorfietser vervolgens staande. Op de rollentestbank bleek het voertuig maximaal 55 kilometer per uur te gaan. De bestuurder kreeg daarop een bekeuring, en het voertuig kreeg een WOK-status, Wacht Op Keuren. Dit betekent dat het voertuig herkeurd moet worden.

Apparaatje

Tijdens de controle werd er ook technisch onderzoek verricht. “Daarbij troffen we een voorziening aan die de constructiesnelheid kon bemoeilijken, dan wel kon beïnvloeden”, schrijft de politie. “Deze zijn niet toegestaan.” De eigenaar kreeg hierop een bekeuring van 260 euro.

Geen rijbewijs

Niet veel later krijgen de agenten een volgende snorfietser in het vizier. Ook deze wordt staande gehouden. Uit een test op de rollenbank blijkt dit voertuig 56 kilometer per uur te kunnen rijden. Daarnaast had het voertuig een kapotte snelheidsmeter en reed de bestuurder zonder rijbewijs. Voor alle overtredingen ontving de eigenaar een bekeuring. Ook kreeg deze snorfiets een WOK-status.