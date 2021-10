Be Quick 1887 wint van HBS en stijgt naar de derde plek

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887

Be Quick 1887 won zondagmiddag in Den Haag met 2-1 van HBS. Be Quick steeg daardoor naar de derde plaats in de hoofdklasse A met 12 punten uit 7 wedstrijden.

Julian Klooster zette HBS al na vier minuten op voorsprong. HBS was in de beginfase bovenliggend, maar daarna kwam Be Quick beter in de wedstrijd. Na een half uur viel de gelijkmaker via Kyron van der Kaap. Be Quick ontsnapte voor de pauze nog met een bal op de lat.

In de 63e minuut kwamen de Groningers op voorsprong. Wilko van der Kooi rondde een voorzet van Van der Kaap af: 1-2. Be Quick leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar HBS kwam in de slotfase nog sterk opzetten. Be Quick keeper Swen Bakker ranselde nog een kopbal van Ian Baggerman en een schot van Niels van Pelt uit zijn doel waardoor de drie punten mee naar Groningen gingen.

“Het was voor de poorten van de hel”, aldus Be Quick trainer Steven Wuestenenk. “Swen redt ons nog twee keer weergaloos, alle complimenten voor die jongen. Maar we hadden het ook al eerder zelf kunnen afmaken, we kregen een paar goede kansen op de 1-3”.