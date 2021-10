Be Quick 1887 wil dat versleten kunstgras in stadion Esserberg vervangen wordt

Voetbalvereniging Be Quick 1887 klaagt steen en been over de kwaliteit van het kunstgras van hun hoofdveld in stadion Esserberg. De club wil een nieuw veld.

Het kunstgras ligt er al dertien jaar en volgens Be Quick zou de mat na tien jaar door de gemeente Groningen vervangen worden. Maar ieder jaar komt er een kwaliteitstest en dan wordt besloten dat het kunstgras toch weer een jaartje mee kan.

Trainer Steven Wuestenenk van Be Quick 1887 heeft zijn twijfels over die test: “In mijn optiek moet het gewoon vervangen worden. Het is hard en het geeft weinig demping mee. Het gras ligt plat waardoor ook de kwaliteit van ons spel achteruit gaat”.

Volgens Wuestenenk hebben zijn spelers er ook last van: “Ik ben er van overtuigd dat door het veld blessures ontstaan. Wat je gewoon ziet is dat spelers veel lies en hamstringblessures krijgen. Maar ook aan de gewrichten. De schokbelasting is extra. Sommige spelers hebben daar last van en moeten daar van bijkomen”.

In het Hemelvaartsweekeinde volgend jaar wordt het Eurovoetbaltoernooi van jeugdteams op de Esserberg afgewerkt. Het hoofdveld van Be Quick is vanwege de capaciteit de logische plek voor de finale. “Ik heb geen idee wat de toernooi-organisatie er van vindt”, aldus Wuestenenk. “Maar als betaald voetbalverenigingen, zoals PSV, hier gaan spelen kan ik me voorstellen dat die niet blij worden dat hun talenten op dit veld moeten spelen met kans op blessures”.

Woordvoerder Manon Hoiting van de gemeente heeft Sport050 ingeseind. Sport05o gaat over de sportaccomodaties in Groningen: “Het lijkt mij verstandig dat Be Quick zelf ook contact opneemt met Sport050. Dit heb ik natuurlijk ook aangegeven aan ons en hun contactpersoon bij Sport050. Verder zal binnenkort het keuringsrapport van het veld opgeleverd worden. Over de uitkomsten hiervan neemt Sport050 contact op met Be Quick”.