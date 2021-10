Be Quick 1887 tweede na ruime winst op rood gekleurd SDO

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - SDO.

Be Quick 1887 won zondagmiddag in eigen huis met 4-1 van SDO en klom daardoor naar de tweede plaats in de hoofdklasse A met 15 punten uit 8 wedstrijden. De ploeg uit Bussum zag twee keer rood.

Vanaf het begin was het duidelijk dat SDO geen partij zou zijn voor Be Quick. Al na vier minuten blunderden de Noord Hollanders achterin en Geertjan Liewes profiteerde: 1-0. Mats van der Weel kreeg kort daarna de kans op de tweede, maar hij miste.

De eerste de beste aanval van SDO in de 20e minuut was raak. Anwar Fontoge gaf de voorzet en Luuk van Huisstede prikte raak: 1-1. Twee minuten later was het al weer 2-1. Daniel Teune knalde van afstand op de paal en Liewes schoot de rebound binnen.

Na 33 minuten kreeg Micha Fokker direct rood, nadat hij Djarni Leidelmeijer van achteren had neergelegd. Wilko van der Kooi profiteerde vlak voor de pauze van de numerieke meerderheid toen hij een voorzet van Liewes binnen tikte: 3-1.

Direct na de rust maakte invaller Ashraf Hezam, koud in het veld, er 4-1 van. Nadat Niels Irik van SDO in de 71e minuut zijn tweede gele en dus rode kaart kreeg, leek er een monsterscore in te zitten. Maar de Groningers hielpen de grootste kansen om zeep. Zo nam Kyron van der Kaap een bal aan op drie meter van het SDO doel in plaats van binnen te koppen. Leidelmeijer knalde nog een strafschop op de onder kant van de lat. Zo bleef de schade voor de hekkensluiter beperkt.

“Ik had de bal eigenlijk laag in de hoek moeten schieten. Ik zag de keeper al gaan”, aldus Leidelmeijer. “Toch zijn we kritisch ondanks de drie punten. In voetballend opzicht kan het nog veel beter. Maar het was zeker een mooie winst. We staan nu tweede en dat is natuurlijk fantastisch”.

Nacompetitie

Trainer Steven Wuestenenk sprak na de wedstrijd de doelstelling van Be Quick uit. “We willen nacompetitie voor promotie spelen en dan moet je minimaal op plek vier staan. Het zou fantastisch zijn om voor zes of zevenhonderd mensen nacompetitie te spelen in plaats van de 150 die er vanmiddag waren”.