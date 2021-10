Be Quick 1887 in laatste minuut langs De Zouaven

sport

Foto Robin Hofstra. De Zouaven - Be Quick 1887

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag in het Noord Hollandse Grootebroek met 2-1 gewonnen van De Zouaven.

Voor de pauze kregen beide ploegen weinig kansen. Geertjan Liewes kreeg wel een aardige mogelijkheid en Mark Versteegen kopte vlak voor rust op de paal. Uit de tegenaanval miste De Zouaven een grote kans.

In de 62e minuut krulde Wilko van der Kooi de 1-0 voor Be Quick binnen. Een paar minuten later was het alweer 1-1 door Niek de Jong. Beide ploegen kregen een paar mogelijkheden, maar de Groningers trokken aan het langste eind toen Kyron van der Kaap er in de laatste minuut 2-1 van maakte.

Be Quick blijft tweede in de hoofdklasse A met 18 punten uit 9 wedstrijden. De achterstand op koploper Hoogeveen bleef zeven punten. Hoogeveen versloeg in Meppel Alcides met 5-1.