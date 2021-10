Basketballer Jason Dourisseau ontvangt Erepenning van de gemeente Groningen

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Basketballer Jason Dourisseau heeft zaterdagavond uit handen van burgemeester Koen Schuiling (VVD) en wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport de Erepenning van de gemeente Groningen uitgereikt gekregen.

De basketballers van Donar speelden zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Na afloop werd Dourisseau in het zonnetje gezet. Zijn carrière eindige vorig jaar abrupt toen als gevolg van de coronapandemie alle competities werden stilgelegd. De gemeente omschrijft Dourisseau als een icoon voor het Nederlandse basketbal en voor de stad Groningen in het bijzonder. “Zijn inzet, ambassadeurschap en benaderbaarheid voor jong en oud zijn een voorbeeld voor velen”, schrijft de gemeente Groningen. “Dat hij zich hier thuis voelt blijkt uit dat hij ook Nederlander is geworden, getrouwd is met een Nederlandse vrouw met wie hij twee kinderen heeft en hier is blijven wonen. Momenteel is hij docent Sport aan het Noorderpoort.”

Hoogste onderscheiding

Dourisseau is door het publiek gekozen als ‘player of the decade’. Daarom is besloten om zijn shirt met rugnummer 8 te ‘retireren’. Dit is de hoogste onderscheiding in de basketbalsport, en houdt in dat zijn shirt met rugnummer in Martiniplaza komt te hangen en het nummer door niemand anders ooit mag worden gedragen.

Duizenden jongeren bereikt

De gemeente looft Dourisseau’s grote inzet: “Naast het zelf basketballen was hij ook actief om de jeugd te stimuleren om te bewegen en sporten en het volgen van een gezonde levenswijze. Via de clinics van Donar op scholen, vanuit de gemeentelijke sportdagen en het organiseren van zijn eigen JD basketbal Camp in de zomer heeft hij duizenden jongeren bereikt met zijn boodschap.”

Jason Dourisseau

Jason Dourisseau werd geboren op 7 december 1983 in de Verenigde Station. Van 2002 tot 2006 speelde hij bij Nebraska in de NCAA. In 2006 maakte hij de oversteek naar Europa om twee seizoenen te spelen voor Ludwigsburg in Duitsland. Daarna vertrok hij naar KR Reykjavik waar hij tot 2009 actief bleef. Toen volgde de overstap naar Groningen. De succesvolste periode was het seizoen 2013/14, waarbij het landskampioenschap en de NBB-beker werd gewonnen. Dourisseau verhuisde na dat seizoen naar de S. Oliver Baskets in Duitsland om het jaar erop weer terug te keren naar Groningen. Uiteindelijk speelde hij tien seizoenen voor Donar.

Erepenning

De Erepenning van de gemeente Groningen is sinds de invoering in 1998 nu 45 keer uitgereikt. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan WEEVA (2021), Auke de Boer (2021), Monique Pennings (2020) en Feya Strijk-Braunius (2020). Daarvoor kregen onder andere Hans Nijland, Ben Feringa, Jos Aartsen en Sibrand Poppema de Erepenning.