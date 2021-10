Van de Walle en Elzinga mogen zich nu echt Nederlands Kampioen Streetfishing noemen

nieuws

Bart van de Walle en Johannes Elzinga tijdens een eerdere Streetfishing-wedstrijd. Foto: eigen foto / ingezonden

Eigenlijk was het zondag al duidelijk, maar nu is het officieel: Bart van de Walle uit Engelbert en Johannes Elzinga uit Zuidwolde zijn afgelopen weekend Nederlands Kampioen Streetfishing geworden.

Van de Walle en Elzinga deden mee onder de teamnaam ‘Roofmeister’. Samen haalden zij 346 punten bij elkaar. Team Jordi Giovanni Rakiman en David van Maanen werden tweede met 322 punten, Team De Blankers werd derde met 304 punten. “We zijn verschrikkelijk blij”, vertelt Van de Walle. “Ik moet je eerlijk zeggen dat het vandaag toch nog wel spannend was. Op een gegeven moment werd ik gebeld door Sportvisserij Nederland. Zij waren in de veronderstelling dat ik het al wist. Nou, niet dus. Maar zij konden bevestigen dat wij gewonnen hebben. Ja, echt super. Of ik een gat in de lucht heb gesprongen? Nou, van binnen dan. We blijven Groningers hè.”

Goede voorbereiding

De tweede editie van het Nederlands Kampioenschap vond afgelopen zaterdag plaats in Utrecht. Zondag liet Van de Walle al weten dat ze zich goed hadden voorbereid op de wedstrijd. “Ik ben niet de persoon die ergens aan gaat beginnen en dan maar gaat kijken wat het wordt. Ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden. Dus in de voorbereiding hebben we ook bestudeerd op welke plekken we het beste konden gaan staan, hebben we gegevens via Google bekeken maar hebben we ook waterkaarten bestudeerd. Het verliep zaterdag volgens plan. We hebben de route zoals we die bedacht hadden, af kunnen lopen. Alle plekken die we wilden hebben, daar hebben we kunnen vissen.”

Doorzettingsvermogen

Zijn collega Johannes Elzinga laat aan Sportvisserij Nederland weten dat het een combinatie is van voorbereiding maar ook voor doorzettingsvermogen: “We proberen de beschikbare vistijd tijdens wedstrijden zo maximaal mogelijk te benutten en vissen ook echt tot de laatste seconde door. Een van onze sterkte punten is de specifieke aanpak per stek. We doen veel voorwerk en weten daardoor meestal al redelijk wat we ter plekke kunnen verwachten.”

Streetfishing

Streetfishing wint in Nederland de laatste jaren aan populariteit nadat het over is komen waaien vanuit omliggende landen. Deelnemers aan streetfishing doen in teams mee aan wedstrijden. Gedurende de wedstrijd blijft men in elkaar buurt, zo kan men elkaar helpen bij het binnenhalen van de vis, bij het meten van de lengte van de vis en bij het maken van de foto. Tijdens een wedstrijd staat het deelnemers vrij om op verschillende locaties te vissen.

WK Streetfishing: “Daar gaan we ook aan mee doen”

Van de Walle en Elzinga hebben zich met de winst geselecteerd voor het WK Streetfishing dat op 20 en 21 november wordt gehouden, wederom in Utrecht. “Daar gaan we zeker aan mee doen”, laat Van de Walle weten. “Het gaat om hetzelfde parcours. Het enige verschil is dat er een noordelijk en zuidelijk deel is. Op zaterdag is een deel van de teams in het noordelijk deel actief, een ander deel in het zuidelijk deel. Op zondag wordt er gewisseld. Hoeveel deelnemers er zijn? Dat is nog onbekend. Ik heb begrepen dat in ieder geval landen als Frankrijk, België, Engeland, Polen, Roemenië en Italië aanwezig zullen zijn. Dus we gaan het zien.”