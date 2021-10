nieuws

Foto: Ruben Huisman (112 Groningen)

Op de Meerwegbrug bij Haren zijn vrijdagmiddag twee personenauto’s tegen elkaar ‘geschaafd’.

Meerdere hulpdiensten spoedden zich ter plaatse. De melding vroeg specifiek om de inzet van de brandweer, omdat een elektrisch voertuig bij het ongeluk betrokken was.

Over hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, alsmede over de toestand van de inzittenden, is niks bekend.