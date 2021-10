Automobiliste schept voetganger op zebrapad Sontplein

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zondagavond op het Sontplein is een voetganger gewond geraakt. Dat meldt incidentenfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur. “De automobiliste reed vanaf de Europaweg in de richting van de brandweerkazerne”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van het Sontplein werd de voetganger die daar over een zebrapad liep aangereden. De voetganger kwam ten val en raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “De weg was tijdelijk deels dicht. Het verkeer werd over de andere rijbaan geleid.” Rond 18.40 uur was de weg weer open.