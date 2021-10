Automobilist rijdt met 139 kilometer per uur over de Europaweg en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een automobilist is zondagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt bij een verkeerscontrole op de Europaweg. Dat meldt de politie op haar Instagram-account.

De bestuurder werkt geklokt met een snelheid van 139 kilometer per uur. Op de weg is 70 kilometer per uur toegestaan. De automobilist kon daarop zijn rijbewijs inleveren. Ook zaterdag kon een automobilist zijn rijbewijs inleveren. Een 28-jarige man uit de gemeente Westerkwartier reed met 137 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden. Op het wegvak gold een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Ook elders in de provincie vonden dit weekend verschillende snelheidscontroles plaats. Bij deze controles raakten nog eens zes bestuurders hun rijbewijs kwijt.