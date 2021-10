Automobilist rijdt met 137 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto 112groningen.nl

Een automobilist zag zaterdagochtend zijn rijbewijs ingevorderd worden nadat de man kort daarvoor met 137 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden was gereden. Dat meldt de politie op Instagram.

“De bestuurder was met 137 kilometer per uur Groningen binnengereden, daar waar vanwege wegwerkzaamheden een limiet van vijftig kilometer per uur geldt”, schrijft de politie. Omdat de bestuurder 87 kilometer per uur te hard reed, waar wellicht nog een correctie van af gaat, werd het rijbewijs ingenomen.

“Daarnaast bleek de bestuurder nog restalcohol in zijn bloed te hebben. De persoon is meegenomen naar het bureau voor een ademtest.” De politie doet verder onderzoek in de zaak.