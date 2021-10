Automobilist rijdt in op handhaver, bestuurder na achtervolging aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben maandagmiddag de bestuurder van een personenauto aangehouden nadat deze eerder was ingereden op een handhaver. Dat meldt Handhaving Groningen op haar Instagram-pagina.

Medewerkers van Handhaving zagen een personenauto op de stoep staan die daarmee de hele doorgang blokkeerde. Terwijl de medewerkers bij het voertuig stonden, kwam er iemand aangelopen die zich uitgaf als bestuurder van het voertuig. De handhavers hadden ondertussen opgemerkt dat er een aangebroken fles wijn in de auto lag. Ook wekte de bestuurder de indruk onder invloed te zijn. “Toen de collega’s vroegen of de bestuurder gedronken had, antwoordde de bestuurder hier positief op”, schrijft Handhaving. “Daarop gaven de collega’s aan dat de bestuurder beter niet verder kon rijden, en anders de politie er bij gehaald zou worden. Hierop werd er agressief gereageerd.”

De bestuurder kwam vervolgens dreigend af op de handhavers waarop men snel afstand creëerde. “De bestuurder stapte vervolgens in het voertuig en reed opeens met hoge snelheid op één van de collega’s af. De collega moest aan de kant springen om niet geraakt te worden. Vervolgens ging het voertuig er met hoge snelheid vandoor.” Na een achtervolging door de binnenstad kon het voertuig aan de kant worden gezet. De bestuurder is aangehouden. Agenten wilden bij de verdachte een blaastest afnemen. Dit werd geweigerd. Ook aan een bloedtest werd niet meegewerkt.

