Automobilist met ‘opvallend rode ogen’ voor tweede keer dit jaar betrapt op rijden onder invloed

nieuws

Team Verkeer Politie Noord-Nederland via Instagram

Een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier werd maandagavond, voor de tweede keer in een paar maanden tijd, betrapt op rijden onder invloed van drugs in de Stad.

De hardleerse bestuurder werd staande gehouden door agenten, die vervolgens constateerden dat de man ‘opvallend rode ogen’ had. “Daarnaar gevraagd verklaarde hij de avond ervoor nog geblowd te hebben”, zo stelt het Team Verkeer van de Politie Noord-Nederland op Instagram.

De bestuurder werd vervolgens aan een speekseltest onderworpen, die bevestigde dat de man THC in zijn systeem had. Daarop werd hij aangehouden en meegenomen naar een politiebureau, waar bleek dat hij een paar maanden eerder ook al had gereden onder invloed van drugs. “Hij zei dat hij er van geleerd had, maar kennelijk niet goed genoeg”, aldus de politie.