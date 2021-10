Auto belandt op de kop in Paterswolde

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de A.H.G. Fokkerweg in Paterswolde is een personenauto op de kop beland. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 12.40 uur. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Ambulanciers hebben de bestuurder van het voertuig gecontroleerd, maar de persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. “De bestuurder heeft onder andere een blaastest moeten doen”, vertelt Weening. “Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.”

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen. “Met behulp van een kraantje is de auto weer rechtop gezet. Daarna is het voertuig weggesleept.” De straat was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.