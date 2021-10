Apollo Hotel verdwenen van gevel La Liberte; ‘Leonardo Hotel’ officieel een feit

nieuws

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)

De laatste restanten van het Apollo Hotel, gevestigd in La Liberte aan de 16 Aprillaan in de Stad, zijn dinsdagmiddag van de gevel verwijderd. Vanaf deze week gaat het hotel, in ieder geval aan de buitenkant, verder als het ‘Leonardo Hotel’.

Een grote kraan stremde de afgelopen twee dagen de 16 Aprillaan, om zo de letters weg te kunnen halen. Alle werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen.

Net als tien andere Apollo Hotels in Nederland krijgt ook het filiaal aan de Laan van de Vrede in Groningen de nieuwe naam ‘Leonardo Hotel’. Met de nieuwe naam en huisstijl voor de vestiging in Groningen was, volgens het voormalige Apollo, een miljoeneninvestering gemoeid.

Foto: Raymond Meter (112 Groningen)