Amateurvoetbal: HFC’15 en Velocitas aan kop, Mamio wint topper

HFC’15 en Velocitas 1897 blijven het goed doen in de derde klasse C op zaterdag. Beide clubs wonnen en zagen hun concurrent Aduard tegen een enorme nederlaag oplopen. Een klasse lager won Mamio de topper van Niekerk.

HFC’15 won in en tegen Zuidlaren met 4-0. Voor de Hoogkerkers scoorden Rick van Lent en Max Hummel ieder twee keer. HFC is op doelsaldo koploper met 15 punten uit 6 wedstrijden. Ook Velocitas heeft 15 punten na de 3-0 zege op Noordwolde. Rutger Hofstede, Quin Mekel en Sam Wormmeester scoorden voor Velocitas

Aduard is medekoploper af na de enorme 7-0 nederlaag tegen Be Quick 1887 dat oprukte naar de derde plek. Groen Geel is nu vierde na de 4-2 zege in en tegen Grijpskerk. Be Quick en Groen Geel hebben net als Aduard 12 punten.

Omlandia volgt op plek zes met 9 punten na de 5-1 zege in Ten Boer op Holwierde. Helpman pakte de tweede zege van het seizoen door in en tegen Loppersum met 4-0 te winnen. Remon Schutte scoorde twee keer. Helpman is nu elfde. Glimmen boekte de eerste zege van het seizoen. Stadspark werd met 2-0 verslagen. Glimmen klom naar de dertiende plek en Stadspark is veertiende en laatste.

In 4C won Mamio in en tegen Niekerk de topper. De Groningers zegevierden met 3-1. Angelo Florencia, Myren Noeken en Genrick Wawoe scoorden voor Mamio voordat Niekerk wat terug deed. Mamio bleef tweede met 12 uit 5, maar is in punten gelijk gekomen met Niekerk.

In dezelfde klasse won Amicitia VMC bij LEO met 1-0 en verloor Lycurgus met 3-2 van ONR. Amicitia en Lycurgus staan in de middenmoot.