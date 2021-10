Amateurvoetbal: GVAV blijft winnen, ook Gruno moet er aan geloven

sport

Foto Andor Heij: GVAV Rapiditas - Gruno

GVAV Rapiditas won ook de vijfde wedstrijd in de tweede klasse L op zondag. De derby tegen Gruno op sportpark Kardinge eindigde in een simpele 4-0 overwinning voor de thuisploeg.

GVAV was vanaf het begin de betere ploeg. De gastheren combineerden makkelijk, terwijl Gruno met name voor de pauze grossierde in fouten. Al na zes minuten was het 1-0. Op aangeven van Patrick Venema tikte Jordi Paapst binnen. In de 18e minuut was het Venema die scoorde. Hij kopte na een lange voorzet van Roald van Geffen raak: 2-0.

Gruno doelman Erwin Verdenius kreeg twee minuten later een ware schiettent voor zijn neus. Hij stopte nog twee ballen, maar moest capituleren op de inzet van Paapst: 3-0. Voor GVAV kreeg Ingmar Liezenga nog een paar aardige mogelijkheden, maar Gruno, dat voor rust geen kans kreeg, hield de schade verder beperkt.

Na de pauze werd het ook van GVAV kant wat slordiger. Toch kon Venema de 4-0 aantekenen na 66 minuten. Hij kapte en draaide in het strafschopgebied van Gruno twee spelers uit en schoot GVAV naar een zekere zege.

Gruno kreeg na rust één kans. Een schot van Mohamed Faraouni spatte op de lat uiteen. In dezelfde minuut kreeg GVAV nog een grote kans, maar Liezenga was opnieuw ongelukkig in de afwerking.

Voor koploper GVAV was het extra mooi dat de grootste concurrent, WKE’16, de eerste nederlaag leed. Maar GVAV trainer Bas Veldman bleef ondanks de prima serie bescheiden: “Wij willen bovenin mee voetballen en we hebben de selectie er voor, maar we moeten voetballend nog wel beter worden”. Veldman heeft een brede selectie: “Kijk naar Jordi Paapst. Die had nog maar één wedstrijd gespeeld, maar hij scoort vanmiddag wel twee keer. Er is veel onderlinge concurrentie en dat is alleen maar goed”.

Veldman sprak van een terechte zege op Gruno: “We hebben een goede wedstrijd gespeeld en Gruno heeft alleen een kans gehad met die bal op de lat. Na rust kregen we het even lastig, maar na de 4-0 hadden we ze helemaal murw gespeeld. Het enige wat je ons kunt verwijten is dat we er niet meer gemaakt hebben”.

Gruno zakte door de nederlaag naar de tiende positie. In dezelfde klasse verloren Helpman (4-1 tegen Rolder Boys) en FC Lewenborg (5-0 tegen Annen) beide. Helpman zakte naar de vijfde plek en FC Lewenborg naar de achtste positie.

In 3B won Forward met 3-0 van Nieuw Roden en Groninger Boys met 4-3 van HSC. Forward klom naar de derde plek, Groninger Boys is vijfde.