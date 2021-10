Alex Friedrich benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

nieuws

Foto: UMCG via Twitter

Bij zijn afscheid van het UMCG is Alex Friedrich vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Koen Schuiling speldde de versierselen op bij de Duitse arts-microbioloog.

Daarnaast kreeg Friedrich vanuit het UMCG de exclusieve Thomassen à Thuessinkpenning.

Tijdens de COVID-19 pandemie drukte Friedrich in het UMCG nadrukkelijk zijn stempel op het beleid van de overheid om het coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden. “Deels met dank aan zijn visie bleef Noord-Nederland in de eerste golf van de pandemie redelijk gespaard”, zo schrijft het UMCG over Friedrich.

Burgemeester Koen Schuiling prees Friedrich dan ook nadrukkelijk voor zijn rol in de coronapandemie. ‘Voor Groningen was uw eigenzinnigheid een groot geluk. Dankzij uw inspanningen hebben we het aantal besmettingen in de eerste golf veel lager kunnen houden dan elders. Dat is een enorme verdienste en we zijn u daar veel dank voor verschuldigd.”

De in Duitsland geboren Friedrich (1971) gaf de afgelopen tien jaar leiding aan de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG. Hij vertrekt per 1 oktober en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van het academisch ziekenhuis in Münster.

Foto via UMCG