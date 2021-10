Agenten zetten zwaailicht en sirene in om huisfeest te stoppen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag veel lawaai moeten inzetten om een feestje in een woning te kunnen beëindigen. Dat schrijft de politie op Instagram.

Uit een filmpje blijkt dat er op een bovenverdieping een feest wordt gevierd met daarbij zichtbaar discoverlichting. Omwonenden hadden de politie gebeld vanwege lawaaioverlast. Agenten kwamen ter plaatse en probeerden vervolgens contact te leggen met de mensen in de woning: “Als je al tien minuten in de regen staat te schreeuwen en met je zaklamp aan het seinen bent, en er volgt totaal geen contact, dan veroorzaken we nog meer herrie om de overlast te doen stoppen”, schrijft de politie.

Daarop activeren de agenten de blauwe lampen van hun dienstvoertuig en galmt de sirene door de straat. En dat had resultaat: “De feestgangers waren zich van geen kwaad bewust, maar zijn wel een boete rijker. Omwonenden kunnen eindelijk slapen.”