Afhaalrestaurant aan Nieuwe Sint Jansstraat korte tijd ontruimd vanwege gaslekkage

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een afhaalrestaurant aan de Nieuwe Sint Jansstraat is zondag aan het einde van de middag korte tijd ontruimd geweest vanwege een vermeende gaslekkage. Dat meldt incidentenfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 17.40 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het personeel was na de melding gevraagd buiten te wachten”, vertelt Wind. “Brandweerlieden hebben in het restaurant onderzoek gedaan en een controle uitgevoerd. Uiteindelijk werd er niets aangetroffen.” Even na 18.00 uur kon het gebouw weer vrijgegeven worden.

Vanwege de mogelijke gaslekkage waren het Schuitendiep en de Turfsingel afgesloten voor het verkeer. Inmiddels zijn de wegen weer open en is ook het restaurant weer in bedrijf.